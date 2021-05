Manca un'autorizzazione per ampliare il campo da golf: sanzione da 6000 euro

STAZZANO - I Carabinieri della Stazione Forestale di Stazzano hanno contestato una sanzione amministrativa per oltre seimila euro a una società responsabile di avere omesso la richiesta di un provvedimento autorizzativo (concernente la verifica della compatibilità, fondamentale per la salvaguardia del territorio, tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione di un intervento di trasformazione d’uso di un suolo), per l’ampliamento di campi da golf.