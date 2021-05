Musica sacra, concerto d'eccezione con la voce di Antonella Clerici

NOVI LIGURE — Ultimo appuntamento domani con il festival di musica sacra Conflixere Mirando: il concerto che andrà in onda alle 21 di martedì 11 maggio è stato registrato nella chiesa Collegiata di Novi Ligure e avrà come protagonista – dopo la musica ovviamente – Antonella Clerici, la celebre conduttrice da tempo legata al nostro territorio.

Il concerto "Multitudinis celebrantis" sarà trasmesso sulla piattaforma digitale Vincerò Tv a cura di don Paolo Padrini. Il link sarà disponibile dal pomeriggio di martedì sui canali social del festival e dell'Orchestra Classica di Alessandria.

La rassegna musicale è organizzata dal dipartimento di Musica Sacra dell’Orchestra Classica di Alessandria sotto la direzione artistica di monsignor Pierangelo Pietracatella.

A esibirsi i solisti Erika Grimaldi (soprano), Sofia Koberidze (contralto), Enrico Iviglia (tenore) e Alessandro Tirotta (basso). A completare la formazione, Andrea Campora all'organo, il coro Cantica Nova (composto da 40 coristi, formatosi all’interno del festival), e l’Orchestra Classica di Alessandria diretti per l'occasione dal direttore artistico della rassegna Pietracatella. A impreziosire l’appuntamento anche la partecipazione straordinaria della conduttrice televisiva Antonella Clerici come voce recitante con letture di alcuni brani di don Tonino Bello.

L'imponente programma propone l’esecuzione del Magnificat Wab 24 in Mi bemolle maggiore per Soli, Coro e Orchestra di Anton Bruckner, compositore di profonda fede dove si evince una scrittura solenne e ricercata. A seguire, la Messa dell’Inconorazione KV 317 in Do Maggiore di W. A. Mozart per Soli, Coro e Orchestra che, come asserisce monsignor Pietracatella, « è da considerarsi un potente scrigno dove sono già sono presenti tutti i tesori dell'arte musicale del genio».