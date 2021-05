Un grosso masso è caduto nella notte sulla strada della Bocchetta

VOLTAGGIO - La strada della Bocchetta che collega il Piemonte alla Liguria è stata chiusa nella notte e per tutta la mattinata di oggi a causa della caduta di un grosso masso sulla strada provinciale 160. Il distacco, che potrebbe essere stato favorito dalla forte precipitazione piovosa di ieri, è avvenuto tra il ponte di San Giorgio e la cappelletta del Sacro Cuore, sulla carreggiata di sinistra, dal lato cascina Colletto.

La strada è stata riaperta alle ore 11,30 a senso unico alternato e con alcuni volontari a presidiare il tratto interessato, in attesa della messa in sicurezza. In corso anche l’installazione di un semaforo per regolare il transito dei veicoli in una sola carreggiata. Tale soluzione è stata adottata dopo il sopralluogo del geologo e dei tecnici dell’ufficio viabilità della Provincia di Alessandria.

Presenti sul posto anche l’assessore del Comune di Voltaggio, Fabio Cavo, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno presidiato le transenne poste a chiusura della strada dopo che nella notte qualche automobilista di passaggio le aveva rimosse mettendo a rischio l’incolumità pubblica.