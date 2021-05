Parco Castello, proloco e cittadini insieme per farlo tornare a splendere

NOVI LIGURE — Passare un pomeriggio in mezzo al verde, dando una mano a ripulire una delle aree più belle di Novi, quella del castello. È lo scopo dei Fridays for Parco organizzati dalla proloco, l’iniziativa che chiama a raccolta i volontari che intendano partecipare alla pulizia del parco.

«Grazie alla collaborazione dei cittadini e attraverso l’opera dei nostri volontari, abbinata ai servizi di manutenzione e giardinaggio programmati dagli uffici comunali, sono certo che il nostro polmone verde cittadino tornerà a splendere e ancora più persone torneranno a frequentarlo quest’estate», dice il presidente della proloco Marco Barbagelata.

Per evitare assembramenti, l’evento è stato suddiviso in quattro venerdì pomeriggio (e in mattinate su prenotazione per le scuole). Chi volesse prendere parte all’iniziativa può comunicare la propria adesione scrivendo a proloconoviligure@gmail.com, attraverso la pagina Facebook della proloco o via wathsapp al 324 8772587. Attrezzature e materiale necessario verranno messi a disposizione dall’associazione grazie all’aiuto del gruppo Acos. L’evento patrocinato dal Comune di Novi prevede una sostanziosa merenda al termine di ogni impegno.

Barbagelata lancia anche un altro appello: «Chiediamo a chi frequenta il parco di averne rispetto con semplici gesti come quello di non gettare i mozziconi, di deporre i rifiuti negli appositi cestini e di raccogliere gli escrementi del proprio cane».

«Il castello è meta di passeggiate, giri in bici, attività fisica, di ristoro e relax per grandi piccoli e anziani, ma anche palco di importanti eventi culturali e storici, di iniziative estive e scenario di riprese e servizi fotografici – dice ancora Barbagelata – Penso che possa divenire simbolo di Novi non solo per la presenza della torre».