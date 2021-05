POZZOLO FORMIGARO — Una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne: è stata inaugurata ieri mattina a Pozzolo Formigaro.

«La panchina rossa collocata in Piazza Italia vuole essere un segno tangibile contro il femminicidio e contro la violenza in generale nei confronti delle molte donne che hanno subito tali atti», spiegano dall'amministrazione comunale. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Domenico Miloscio e l’assessore alle Politiche sociali Rosaria Maggio. Per il futuro l’auspicato traguardo, oltre naturalmente alla totale assenza di violenza nei confronti del prossimo, è la parità di genere in tutti i settori della società civile.

Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno ringraziato per la presenza l’associazione Medea contro la violenza sulle donne (è intervenuta la volontaria Rosetta Bertini), il Consorzio dei servizi alla persona, il comandante della stazione carabinieri Mauro Valentini e don Costantino Marostegan per la benedizione della panchina.