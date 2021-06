Volontari Cri a scuola per spiegare il "porta a porta"

GAVI — Soccorso ma non solo: da settimane la Croce Rossa di Gavi svolge attività di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, per aiutare la popolazione ad affrontare la novità della raccolta “porta a porta”. La campagna in questi giorni prosegue con incontri dedicati agli alunni delle scuole elementari.

