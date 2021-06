Novi, la protesta dei dipendenti Cit

Nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico sono scesi in piazza, per manifestare sotto la sede del Municipio, i dipendenti di Cit chiedono di poter incontrare il sindaco e l'assessore al Bilancio Maurizio Delfino, per conoscere i termini della gara d'appalto che porterà alla privatizzazione dell'azienda.

"Chiediamo di tenere in considerazione i lavoratori e la storia di Cit. La vicenda del Mottarone ci deve insegnare che la privatizzazione delle aziende non può essere l'unica soluzione", ha detto Gianfranco Topino, segretario Filt Cgil.