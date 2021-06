La lunga notte delle chiese, tra filmati, musica e letture

Anche Novi Ligure e Francavilla Bisio prendono parte alla “Lunga notte delle chiese”, l’iniziativa nazionale patrocinata dalla Cei in programma oggi, venerdì 4 giugno.

A Novi Ligure i volontari parteciperanno all’evento con un filmato realizzato dalla giornalista e videomaker alessandrina Genny Notarianni, in collaborazione con “The Double” (gli alessandrini Riccardo Pizzorno e Flaminio de Castelmur).

Guarda il filmato Dalla Collegiata alla Pieve

A Francavilla Bisio alle 21.00 la parrocchia ospiterà l'evento "L'amor che move il sole e l'altre stelle", una lettura del 33esimo canto del Paradiso di Dante, a cura e con il commento di Cristina Antoni, la voce di Luciano Tirelli e l'arpa di Carlotta Bianchi.

«I nostri volontari hanno declinato il “prendersi cura”, tema di questa edizione, raccontando alcune opere d’arte delle chiese della Pieve, di San Pietro e della Collegiata – dice Andrea Scotto, uno dei referenti – Oltre a ciò, grazie anche a due preziosi interventi di don Fabrizio Pessina, parroco della Pieve, e don Livio Vercesi, parroco di San Pietro, abbiamo spiegato che, per noi, il prendersi cura delle nostre opere d'arte non finisce con il restauro, ma prosegue con il far comprendere, ai nostri concittadini e non solo, la bellezza e il valore (storico, artistico e religioso) di ciò che abbiamo sotto i nostri occhi».

Ma l’appuntamento in presenza è solo rimandato: «Da domenica 20 giugno ritorneremo a raccontare, di persona e nel rispetto delle norme anti Covid, storia e bellezza delle antiche chiese e strade di Novi Ligure».

Anche gli alunni dell’Istituto Boccardo di Novi Ligure sono stati alla Collegiata per il progetto di alternanza scuola lavoro. Diventeranno volontari della Diocesi di Tortona e da settembre aiuteranno ad accogliere i visitatori nelle chiese del progetto Chiese Aperte. A guidarli nella loro prima uscita don Massimo Bianchi e lo stesso Andrea Scotto.