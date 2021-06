Il blues degli anni Cinquanta con Wild Meg & The Mellow Cats

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 — Viste le condizioni meteo incerte, il concerto si terrà al teatro Lux di Cassano Spinola.

GAVAZZANA (CASSANO SPINOLA) — Sarà la piazzetta degli Scacchi di Gavazzana a ospitare il secondo appuntamento del Gavazzana Blues 2021: stasera, a partire dalle 21.00, a esibirsi sarà la band Wild Meg & The Mellow Cats (in caso di maltempo, il concerto si svolgerà al teatro Lux di Cassano Spinola).

I Wild Meg & The Mellow Cats nascono dalla passione comune per quello che da metà degli anni Quaranta veniva chiamato Jump Blues, precursore del Rhythm & Blues e del Rock & Roll degli anni Cinquanta, un genere che fece da ponte fra i vecchi stili e il sound delle grandi bande jazz che bluesman e musicisti jazz, combinando ritmi boogie-woogie e beat incalzanti su testi umoristici e giocosi, volevano “suonare per la gente”, farla danzare, e che divenne popolare nelle sale da ballo nere dell'epoca.

Rievocando le atmosfere e le sonorità tipiche della musica del periodo, i Wild Meg & The Mellow Cats propongono uno show dinamico, ironico e coinvolgente, tutto da ballare, con un repertorio ricercato e accattivante ispirato ai grandi nomi del vecchio blues anni Quaranta e Cinquanta.