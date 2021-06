Enrico Testa porta in biblioteca il dramma di Dylan Thomas

NOVI LIGURE — Enrico Testa, poeta e traduttore che ha curato la recente edizione Einaudi di “Milk Wood”, dramma radiofonico del grande poeta gallese Dylan Thomas, sarà ospite giovedì 10 giugno alla rassegna “Novi d’autore”. Testa, alle 18.00, dialogherà con l’assessore alla Cultura Andrea Sisti alla biblioteca civica di via Marconi 66, mentre le letture saranno curate da Luca Zilovich, regista e drammaturgo del Teatro della Juta.

Enrico Testa è tra i massimi poeti italiani viventi. Saggista e traduttore, è professore ordinario di Storia della lingua italiana all’Università di Genova.

In “Milk Wood”, scritto originariamente come radiodramma da Dylan Thomas nei suoi ultimi mesi di vita, pubblicato postumo e messo in scena molte volte sia a teatro che al cinema, l’autore mescola prose poetiche, battute comiche, giochi di parole, versi di ascendenza classica, filastrocche: un mix stilistico che ben rende la varia ed eccentrica umanità rappresentata. A dominare è un forte senso di pietà per gli umani, per la loro innocenza perduta, per il destino mortale che li lega insieme.