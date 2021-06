Nasce Radio Novi Web: voce, storia e personaggi della città

NOVI LIGURE — Enzo De Cicco ha iniziato a fare lo speaker a 16 anni a Radio Piemonte Sud. Oggi medico radiologo a Genova, non ha mani abbandonato il primo amore, tanto da dar vita a Radio Novi Web, scelta dettata anche dalla passione per la sua città.

«La radio è l’evoluzione del gruppo Facebook "6 di Novi Ligure se..."» spiega Enzo. Il gruppo, accanto al quale sono nate altre pagine, racconta quotidianamente storia e tradizioni novesi. «In “Album di famiglia”, ultimo nato, raccogliamo foto di una Novi che non c’è più». Tante le iniziative benefiche e gli spettacoli musicali con protagonista la città; il gruppo è stato promotore della raccolta firme per far entrare la torre del castello tra i luoghi Fai, con testimonial Claudio Lauretta.

«Coinvolgo i compaesani, punto sulla qualità dei contenuti, non mi interessa la polemica, che purtroppo si trova spesso su web e carta stampata. Internet è un mezzo potentissimo, da usare per fare cultura e sensibilizzare comportamenti più educati. Il bello chiama bello». L’appello, sui social come in radio è “Amate Novi e usate il web per parlare di cose positive”.

