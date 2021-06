"Ankh", i misteri del mondo nel libro di Paolo Abbondanza

ARQUATA SCRIVIA — “Ankh – Viaggio avventuroso tra i misteri del mondo” è il titolo del libro di esordio di Paolo Abbondanza, che verrà presentato sabato 19 giugno alle 14.45 in piazza Bertelli ad Arquata Scrivia, all’interno della rassegna culturale “Viaggiamo con i libri”. Dialogherà con l’autore Alessandro Tacchino, curatore del volume edito da Vallescrivia.

“Ankh” è un viaggio nei misteri del nostro passato e del nostro presente. Comincia dagli albori della storia che ci appartiene, dai primi ominidi, e arriva sino alle sonde su Marte. Cosa hanno in comune questi estremi spazio-temporali? Cosa ha a che fare la piramide di Giza con il serpente piumato delle religioni mesoamericane? Attraverso una ricerca ricca e attenta, Paolo Abbondanza ci porta a esplorare le zone d’ombra della nostra storia per capire le contraddizioni di oggi e le prospettive per il futuro. Ma, attenzione: non ci sono risposte, in “Ankh”, solo spinte a conoscere sempre e sempre meglio.

Paolo Abbondanza, 50 anni, vive a Borghetto Borbera con la sua famiglia. Si definisce uno scrittore dilettante che ha ancora tanto da imparare, e questo è il suo primo libro. Diplomato come congegnatore meccanico, si interessa da sempre alla storia.