Libarna parla ancora: due giorni sulle nuove scoperte archeologiche

SERRAVALLE SCRIVIA — Nell’area archeologica di Libarna sabato 19 e domenica 20 giugno si terranno le Giornate europee dell’archeologia, quest’anno dedicate alle nuove scoperte archeologiche che consentono di comprendere meglio lo sviluppo urbano dell’antica città romana.

Sabato alle 16.30 presso l’anfiteatro, il direttore dell’area archeologica Simone Lerma e gli esperti della società Ft Studio presenteranno i primi dati dei recenti ritrovamenti riferibili a un isolato nel quartiere del teatro, scoperto durante alcuni lavori lungo la strada 35 dei Giovi.

Domenica 20 giugno, a partire dalle 11.00, l’archeologa Donatella Van Wyngaardt, presenterà invece i ritrovamenti interpretati come “pars rustica” di una probabile villa eretta nell’immediato suburbio meridionale di Libarna (in località Moriassi, lungo strada Campora ad Arquata Scrivia), indagata dalla società Lo Studio durante i lavori per la posa dell’oleodotto Sigemi Genova-Lachiarella.

Alle 16.00 toccherà all’archeologa Marica Venturino presentare al pubblico il volume “Piemonte. Una guida archeologica”, a cura di Egle Micheletto (De Ferrari Editore, Genova 2020.

Sabato e domenica, a cadenza programmata, si svolgeranno visite guidate a Libarna. L’evento è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia insieme all’associazione Libarna Arteventi e al Comune di Serravalle, con la collaborazione della Pro Loco di Serravalle e del Comune di Arquata.

Sabato dalle 10.00 alle 12.00 e domenica dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 15.30 resterà aperta l’area museale ospitata al piano terra del palazzo municipale di Serravalle, che custodisce le collezioni Capurro e Varni, e costituisce il naturale completamento della visita al sito archeologico.

Per partecipare alle presentazioni e alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione: sabap-al.arealibarna@beniculturali.it (area archeologica) e libarna.arteventi@gmail.com (area museale).