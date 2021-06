Debenedetti: «Tasse invariate per agganciare la ripartenza»

CANTALUPO LIGURE — A Cantalupo Ligure il palazzetto dello sport è stato trasformato in centro vaccinale per gli abitanti dell’Alta Valle.

— Sindaco Debenedetti, quanto le vaccinazioni incideranno sullo sviluppo turistico della valle?

«Siamo stati tra i promotori della campagna per la vaccinazione del personale delle attività commerciali e di ristorazione sul territorio comunale. Successivamente siamo stati inseriti nel progetto “Montagne Covid Free” ed ospitato il personale Asl in varie giornate per la vaccinazione non solo dei residenti in Val Borbera, ma anche dei proprietari delle seconde case o chi per motivi di lavoro o famiglia popola il nostro territorio. Ci auguriamo che tutto ciò comporti sviluppi positivi per il turismo e l’economia non solo per Cantalupo ma per l’intera Valle».

— Recentemente sono stati approvati dalle amministrazioni comunali i bilanci, a Cantalupo sono previsti aumenti di tariffe delle tasse?

«Ad oggi non sono previsti aumenti. La volontà di questa amministrazione è quella di non apportare aumenti, anzi, l’obiettivo è quello di arrivare a fine mandato con la riduzione della pressione fiscale».

— Quali sono i principali investimenti che farete?

«I principali investimenti riguarderanno la sistemazione delle strade, l’efficientamento energetico e interventi di assetto idrogeologico».

