For.Al: gli allievi tra verde e senso civico al parco Castello di Novi

NOVI LIGURE - Nei giorni scorsi i ragazzi più giovani dei corsi di operatore elettrico e operatore meccanico dell’agenzia ‘Canefri’ del For.Al. di Novi Ligure si sono recati al parco Castello di Novi per partecipare all’iniziativa ‘Fridays for Parco’ realizzata in collaborazione con la Pro Loco.

I ‘Fridays for Parco’ prendono spunto dal messaggio dei famosi Friday for Future, gruppo ormai diffuso in tutto il mondo e ispirati da Greta Thunberg.

L’idea di fondo di questa tipologia di appuntamenti è quella di ispirare le nuove generazioni a prendersi cura della natura circostante e indirizzarli verso un maggior senso civico e rispetto dell’ambiente.