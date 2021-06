Polizia municipale: tre nuovi agenti, ma l'organico ancora non basta

NOVI LIGURE — Hanno brillantemente superato le prove del concorso e, successivamente, hanno completato il corso a Torino i tre nuovi agenti di polizia municipale entrati in servizio da pochi giorni a Novi Ligure. Ad accoglierli, per una breve cerimonia, il sindaco Gian Paolo Cabella, l’assessore Marisa Franco e il comandante Armando Caruso. «Siate rigorosi – ha esortato il primo cittadino – ma non rigidi. La sicurezza è deve essere prioritaria. A volte viene messa a rischio da comportamenti non corretti di pochi con atteggiamenti che minano la percezione di sicurezza». Nonostante le nuove assunzioni, il corpo è ancora sotto organico. Il sindaco ha annunciato che a breve sarà aperto un nuovo concorso.