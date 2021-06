Gavinfiore, il Comune premia la creatività di residenti e commercianti

GAVI — Premiazione domani per Gavinfiore, il concorso indetto dal Comune per abbellire il borgo grazie agli allestimenti floreali di balconi, giardini, vie, cortili e vetrine, nato da un'idea di Sara Repetto dell'associazione nazionale Donne del Vino.

Per la categoria “attività”, il miglior allestimento è quello di Giovanna Traverso (pasticceria La Pieve) seguita da Sabrina Olivieri (La Rosa Blu) e Carlo Traverso (Giovanni il fornaio). Fra i privati, il podio è composto da Claudia Oliveri, Maria Alejandra Lorenzo e Massimo Minetti. Il premio speciale per l’idea più originale è andato ad Anna Rita Cavo (L’Occhialeria).

Hanno partecipato tredici attività e ventidue privati. La giuria era composta dal sindaco, Carlo Massa, dall’assessore Francesca Regoli e dai fotografi Maurizio Ravera e Adriano Giraudo.

La premiazione è in programma domani alle 10, nell’atrio del municipio, quando verrà anche presentato il libro “Castelli e palazzi della famiglia Spinola in Oltregiogo”, scritto da Silvia Melogno. Insieme all’autrice interverranno l’editore Andrea Sisti e Renzo Piccinini del centro studi In Novitate. Nell’occasione sarà presentato anche un antico mobile di proprietà comunale restaurato grazie ai Lions.