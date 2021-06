Non autosufficienti, contributi in attesa dell'inserimento in struttura

NOVI LIGURE — Andare incontro alle persone non autosufficienti in situazione di fragilità economica, nell’attesa che vengano inserite in strutture residenziali o ricevano le dovute prestazioni domiciliari: è lo scopo del fondo istituito presso il Csp, il Consorzio dei servizi sociali del novese.

Si tratta di un contributo economico straordinario della durata di 12 mesi, «che spetta nel caso in cui tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 si sia verificata una riduzione della capacità assistenziale della rete di sostegno familiare», spiega il direttore del Consorzio Marco Travasino.

Si tratta, ad esempio, del caso in cui uno dei famigliari abbia perso il lavoro, sia finito in cassa integrazione, abbia dovuto cessare la propria attività imprenditoriale o sia deceduto.

L’importo va dai 400 ai 600 euro mensili per i disabili gravissimi e da 300 a 400 euro mensili per i disabili gravi. È possibile prendere contatti con l’ufficio preposto ai numeri 0143 334323 o 338 2914954 oppure inviare una mail agli indirizzi albareto@cspnovi.it o novello@cspnovi.it. I requisiti e le modalità per l’erogazione del contributo straordinario sono presenti anche sulla home page del sito del Consorzio all’indirizzo www.cspnovi.it.