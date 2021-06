Luoghi migliori per il relax? Il Distretto Novese lancia il sondaggio

NOVI LIGURE — Dopo l'incontro su come fare per affittare casa per le vacanze nel nostro territorio, il Distretto del Novese che raggruppa oltre trenta Comuni del territorio, con Novi come capofila, è protagonista di un'altra interessante iniziativa legata sempre alle ferie.

Finalmente oggi è possibile tornare a viaggiare, la voglia di spostarsi, di andare alla ricerca di borghi e luoghi caratteristici del Bel Paese è davvero tanta. Il Distretto del Novese, in sinergia con il Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica dell'Università del Piemonte Orientale, propone una indagine sul turismo relativa ai viaggi in vista dell'estate, per tutta Italia.

«L'obiettivo – spiega Barbara Gramolotti, portavoce del distretto - è quello di monitorare le nuove abitudini pre/durante/post viaggio». È innegabile che questo anno e mezzo di pandemia abbia condizionato la vita di ciascuno di noi, attraverso una serie di domande il Distretto cerca di capire quali siano le nostre preferenze e, soprattutto quanto ci si affidi al web per scegliere dove andare, dove alloggiare o semplicemente dove andare a mangiare.

«Per aiutarci – prosegue Gramolotti - basterà rispondere a poche semplici domande, assicuro a tutti che basteranno pochi minuti per rispondere a tutti i quesiti. I risultati dell'indagine verranno pubblicati, in forma anonima, a beneficio di tutti gli interessati, sul sito del Distretto del Novese».