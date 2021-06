Parte con l’operetta l’estate 2021 al castello medievale

POZZOLO FORMIGARO — Inizia in musica il programma degli appuntamenti di “Vivi Pozzolo Estate in castello”, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni pozzolesi. Il sipario si aprirà il 2 luglio, alle 21, con “Operetta che passione”, gran galà dell’operetta a cura del Lions Club di Pozzolo. Si proseguirà il 9 luglio con la serata di cabaret “Facciamo finta che...” con la Compagnia teatrale Funinese, organizzata dall’associazione culturale “La Frascheta”.

Il 10 luglio si festeggeranno i primi 50 anni della locale proloco con un concerto dei cameristi dell’Orchestra classica di Alessandria. Il 16 luglio si parlerà di territorio e di come raccontarlo con la casa editrice Epokè. Il 17 luglio ancora musica con il Trio chitarre e violoncelli. Il 24 luglio incontro dal titolo “Bachi da seta: antichi e moderni impieghi”, il giorno successivo tutti alla Cena dei Fiori con il Forum Giovani. Il giovedì sera in particolare l’8, il 15 e il 22 luglio, sarà dedicato, invece, al cinema all’aperto.

Tornerà poi, dal 6 all’8 agosto, la tradizionale Fiera con serate gastronomiche e intrattenimento musicale. Il 29 agosto si ricorderà con l’associazione “La Frascheta” il compianto professor Dario Grassi. A settembre Pozzolo ospiterà Raffaella Romagnolo e si chiuderà il programma dell’estate al castello con “Cyrano de Bergerac” della Compagnia Spettacolo Senza Mura.