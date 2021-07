I Venerdì di luglio al via fra musica, saldi e artisti di strada

NOVI LIGURE — È tutto pronto a Novi Ligure per il ritorno dei Venerdì di Luglio. Stasera a partire dalle 20.30 la città si animerà grazie allo shopping sotto le stelle. Vetrine a festa, musica per le vie del centro, salotto delle auto a cura delle concessionarie del territorio e artisti di strada animeranno il cuore della città per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dai novesi che, l’anno passato, non sono stati organizzati a causa delle restrizioni legate alla pandemia. In piazza Carenzi si potrà assistere ad una sfilata che aprirà ufficialmente i saldi di fine stagione.

Venerdì 9 luglio protagonista sarà la celebre “padellata di Camogli”. La sagra ligure più nota in Italia arriverà in città per la delizia dei palati. L’enorme padella dal diametro di 4 metri e mezzo sarà posta in piazza Dellepiane dove verrà fritto il pesce della riviera ligure abbinato ai vini bianchi del territorio.

Il 16 luglio direttamente da Italia 1 arriveranno Le Iene. In tutto il centro storico verranno predisposte postazioni per musica a tema, con distribuzione gratuita di gadget del noto programma televisivo. Andrea Agresti con la sua band di Blues e Rhythm & Blues terranno uno spettacolo in piazza Dellepiane.

Venerdì 23 luglio sarà la volta dello show “Equilibrio”: serata dedicata ad artisti straordinari. Si potranno ammirare le acrobazie di Diego Donadonibus con la sua bicicletta insieme agli equilibristi di Fem spettacoli per il divertimento di grandi e piccini.

Per l’ultimo appuntamento dei Venerdì di Luglio, il giorno 30, è previsto il gradito ritorno in città del mercato di Forte dei Marmi, edizione by night. Nel corso della serata i commercianti novesi proporranno “lo sbaracco” di fine saldi.