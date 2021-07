Le rocambolesche fughe dal Forte rievocate al tramonto

GAVI — Apertura al tramonto per il Forte di Gavi: domani, sabato 3 luglio, la fortezza aderirà all’iniziativa della Direzione Regionale Musei Piemonte, con ingresso al prezzo simbolico di 1 euro. L’occasione è quella della 17esima edizione della Notte Europea dei Musei, organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom.

Dalle 17.30 alle 19.30, si potranno rivivere le rocambolesche fughe dei militari tenuti prigionieri nel Forte durante la seconda guerra mondiale: dall’evasione del maggiore americano Jack Pringle nel 1943 a quella del generale Marras nel 1944, per proseguire con le traversie del tenente colonnello Teucci, di due sottufficiali e dodici soldati, con l’accompagnamento di letture dai verbali dell’epoca.

Le visite sono accompagnate in gruppo con partenza ogni ora (17.30, 18.30, 19.30). Nel corso del pomeriggio, dalle 14.30 alle 20.00, in programma una performance “art specific” in cui quindici artisti, posizionati in diversi punti del Forte, ne rappresentano gli aspetti più suggestivi attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche e linguaggi creativi diversi. Prenotazione obbligatoria: tel. 0143 643554.

Sempre domani, al Forte, si terrà un workshop di pittura en plein air organizzato dall'associazione Amici dell'arte di Serravalle Scrivia, con Luisa Maria Casaccia Gibelli, Bruno Farinelli e Giovanni Torchia, e un laboratorio di disegno manga con Luana Casagrande. L'appuntamento è dalle 14.30 alle 20.00. L'adesione è libera ma la prenotazione è obbligatoria (info 338 2161513).