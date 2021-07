Croce Rossa, volontari impegnati nella raccolta alimentare

GAVI — Oltre 20 volontari della Croce Rossa di Gavi hanno partecipato alla Raccolta Alimentare organizzata in oltre 100 punti vendita della grande distribuzione. La giornata di presenza nei supermercati cittadini ha permesso di raccogliere circa 1200 chili di alimenti – pasta, riso, pelati, farina, biscotti, scatolame e tutto quanto può essere conservato a lungo termine – prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa.

Leggi anche Raccolta alimentare, l'impegno dei volontari Cri