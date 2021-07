Pd, Marilli segretario con Graziano vice

ALESSANDRIA - Giordano Otello Marilli è il nuovo segretario del Pd provinciale: questo l'esito (preannunciato) del percorso congressuale che ha visto indicare anche Marcella Graziano vicesegretario, Daniele Coloris responsabile dell’organizzazione, Cesare Chiesa presidente dell’assemblea provinciale (con Irene Molina e Maria Grazia Morando vice presidenti e Natalino Ormelli tesoriere).

"Abbiamo già un primo pezzo del gruppo dirigente - le prime parole di Marilli sui social - L’assemblea mi ha restituito un dibattito di livello sui temi dello sviluppo del territorio, della partecipazione e del lavoro. Il Pd è tornato in questa provincia ed è in campo per costruire l’alternativa alla destra, aprendosi e coinvolgendo tutte le migliori esperienze. Grazie a tutti i circoli che mi hanno dato fiducia: ci siamo!".