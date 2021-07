Cappuccetto Rosso e il lupo, se l'incontro diventa comico

GAVAZZANA — Nella programmazione del Festival delle Valli dello Scrivia, sabato 10 luglio a Gavazzana va in scena “Cappuccetto Rosso e il lupo solitario”, uno spettacolo per famiglie che diverte piccoli e grandi: l’incontro di Cappuccetto Rosso e il lupo rivisto in chiave comica e contemporanea. Lo spettacolo è una produzione compagnia Coltelleria Einstein. Ha debuttato al Festival di Avignon Off e ha girato numerosi palcoscenici italiani e europei. L’appuntamento è alle 21.30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 348 8720266 o scrivere a coltelleria_einstein@tin.it.