Contagi sempre bassi, oggi al via i vaccini per la fascia 12-15 anni

NOVI LIGURE — Da più di un mese a Novi Ligure i contagi da coronavirus non sono più saliti sopra le 10 unità. Secondo l'ultimo dato disponibile, quello di ieri, i malati residenti in città sono 5. In tutto il circondario, Novi, Pozzolo, Gavi e Serravalle sono gli unici Comuni dove sono ancora presenti dei positivi. Oltre ai 5 di Novi, se ne contano 2 a Gavi, 1 a Pozzolo e 1 a Serravalle; 9 in tutto quindi.

Intanto sabato hanno cessato l'attività i centri vaccinali di Arquata Scrivia e Gavi. L'unico centro di riferimento per la zona rimane quindi l'hub allestito al centro fieristico Dolci Terre, a Novi.

«Il centro vaccinale di Gavi ha effettuato circa 3 mila inoculazioni consentendo di raggiungere le categorie più esposte, come i soggetti fragili e gli over 70 della zona – spiegano dall’amministrazione comunale – Le persone che avevano appuntamento per la seconda dose a Gavi riceveranno una nuova convocazione».

Ancora a proposito di vaccinazioni contro il Covid, da oggi inizia la raccolta delle adesioni per i soggetti fragili che rientrano nella fascia di età 12-15 anni (compiuti). In questa prima fase saranno i pediatri a raccogliere le adesioni dei pazienti. La somministrazione del vaccino in questi casi avverrà esclusivamente in centri vaccinali dedicati.

Da lunedì 19 luglio saranno aperte le adesioni per la fascia di età 12-15 anni (compiuti) senza patologie: le adesioni per questa categoria potranno essere espresse direttamente sul portale ilpiemontetivaccina.it o tramite il pediatra o medico di famiglia.

Sempre a partire da oggi, il personale scolastico, universitario e della formazione professionale, docente e non docente, che non ha ancora aderito alla campagna oppure è iscritto in base alla rispettiva fascia di età ed è in attesa di ricevere la prima dose può presentarsi direttamente in uno dei centri vaccinali Asl (ad esempio quello di Novi) e ottenere la somministrazione. L’attività ad accesso diretto si svolgerà tutti i giorni della settimana con orario 9-12. Gli stessi centri, con i medesimi orari sono già attivi per l’accesso diretto over 60.