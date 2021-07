A teatro, ma dentro le proprie auto: è il "Drive In" del Rimbombo

SERRAVALLE SCRIVIA — Un vero e proprio drive in, con gli spettatori seduti nelle proprie auto: non per assistere a una proiezione cinematografica, bensì a una rappresentazione teatrale. È l’idea del Teatro del Rimbombo, la compagnia che sarà di scena sabato 17 luglio in piazza Coppi a Serravalle Scrivia (ore 21.00).

Nato come geniale stratagemma per continuare a fare teatro anche con le limitazioni dovute alla pandemia il “Drive In teatrale” del Teatro del Rimbombo apre la ricca stagione di eventi che il Comune di Serravalle Scrivia ha organizzato per colorare l’estate di arte. In scena Marco Pernici, Matteo Barbieri, Alice Chirivì, Giulia Montessoro e Maurizio Sorze.

«Ricominciamo da questo spettacolo che è nato proprio come soluzione per la pandemia – ha detto la consigliera delegata alla Cultura Daniela Zino – Nell’impossibilità di fare teatro, di avere pubblico in sala, è arrivata questa idea davvero innovativa. D’altronde è proprio dalle giovani generazioni che arrivano le soluzioni più brillanti ed è anche per supportare i giovani artisti che abbiamo scelto questo spettacolo».

Lo spettacolo è a ingresso gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili e sarà organizzato come un vero e proprio drive in: si parteciperà in automobile con prenotazione obbligatoria al 391 3279422 (anche WhatsApp).