"Light and music", la fotografia di spettacolo fa tappa al Forte

GAVI — Si inaugura sabato 17 luglio la mostra “Light and music”, organizzata al Forte di Gavi in collaborazione con l’associazione Amici dell'Arte di Serravalle Scrivia, aperta al pubblico fino a giovedì 5 agosto.

L’esposizione è compresa nel percorso per la visita al Forte e propone una selezione di scatti realizzati da Arrigo Bonanno, appassionato fotoamatore da oltre quarant’anni, in occasione di molti concerti in cui è riuscito a cogliere gli artisti mentre si esibivano in momenti intensi e significativi.

Nelle foto in mostra ricorrono infatti personaggi come Giovanni Allevi, Peter Gabriel, Luis Bacalov, ma anche Al Jarreau, Franco Battiato, Anat Cohen, Treves, Banda Osiris, Katia Ricciarelli, The Puppini Sisters e Chick Corea.

L’inaugurazione si terrà sabato in due fasce orarie, 15.00 e 16.45, per un massimo di 36 partecipanti ogni fascia. L'evento è gratuito, ma nel rispetto delle norme relative alla pandemia da Covid per partecipare all’inaugurazione è necessario prenotarsi (clicca qui per prenotare).

Successivamente, dal 22 luglio al 5 agosto la mostra sarà aperta al pubblico durante la normale visita guidata al Forte (biglietto intero 5 euro, ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni, gratuito per minori di 18 anni).