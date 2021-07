Merella, le cascine più belle aprono le loro corti ai visitatori

NOVI LIGURE — È in programma per sabato 17 luglio il primo appuntamento di “Cascine aperte”, inedita iniziativa dell’estate novese per riscoprire a piedi, in bici o in auto l’atmosfera rurale delle cascine della Merella e del Maglietto.

Dalle 17.00 in poi le cascine Baccala e Pastora accoglieranno i visitatori per un tour guidato nelle loro meravigliose corti. La partecipazione alla passeggiata è gratuita e ci sarà anche la possibilità di fare un giro in carrozza.

Sempre sabato alla frazione Merella si tiene la Festa della Trebbiatura con esposizione di trattori d’epoca e cena alla sera presso il circolo (costo 22 euro, prenotazione obbligatoria al 335 7556482 o 346 3643166).

I prossimi appuntamenti di “Cascine aperte” sono in calendario sabato 21 agosto e sabato 4 settembre (in concomitanza con la Sagra della trippa).