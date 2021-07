Oggetti volanti identificabili: alla scoperta di luna e pianeti

GAVI — “Oggetti voltanti identificabili” è il titolo dell’iniziativa organizzata per sabato 17 luglio dall’associazione Amici del Forte di Gavi in collaborazione con il Gruppo Arquatese Astrofili (Gast), il Consorzio Tutela del Gavi e il Comune: «Dalla terrazza esterna della Madonna della Guardia di Gavi punteremo i telescopi verso la Luna per poterla osservare attraverso un maxischermo, accompagnati dalla appassionata descrizione degli Astrofili Arquatesi». Inizio alle ore 21.30, 22.30 e 23.30. Prenotazione obbligatoria sulle pagine dedicate all’evento sul sito eventbrite.com.

L'iniziativa sarà ripetuta il 12 agosto (con l'osservazione delle stelle cadenti) e il 4 settembre, quando la serata sarà dedicata a pianeti e costellazioni.

Il 24 e il 31 luglio proseguiranno le lezioni di visita teatrale al Forte, organizzate dall’associazione per i soci. «Se ami il Forte e vuoi imparare a raccontarlo, partecipa alle lezioni di visita guidata teatrale con i docenti dell’Accademia della Juta. Associarsi non è impegnativo ed è il miglior modo per partecipare da protagonisti alle attività dell’Associazione Amici del Forte e di Gavi Aps. Per informazioni e adesioni: email amici@amicidelforte.it; WhatsApp 379 2516414.