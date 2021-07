Radic'arte, danza e tradizioni si intrecciano a Pasturana

PASTURANA — Sarà Pasturana a ospitare la prima edizione del festival Radic’Arte – Azioni danzate per la comunità”. Laboratori gratuiti e incursioni danzate, mostre fotografiche a cielo aperto, conferenze e performance: l’estate di Pasturana ospiterà eventi culturali e ricreativi pensati per tutti gli abitanti del borgo e dei territori limitrofi.

Radic’Arte nasce da un’idea della danzatrice pasturanese Chiara Borghini, che con il gruppo Gamaluchi Project ha deciso di creare una serie di eventi gratuiti e portare iniziative culturali e ricreative legate alla danza contemporanea in un luogo in cui faticano maggiormente ad arrivare.

Il calendario degli eventi di Radic’Arte si apre oggi, venerdì 16 luglio, con il primo appuntamento di RieLaborAzioni, il percorso laboratoriale gratuito dedicato alla riscoperta della tradizione e al rapporto con l’altro e la comunità attraverso l’utilizzo del corpo e di elementi legati alla danza contemporanea.

Rivolto a quattro fasce d’età (bambini, adolescenti, adulti, terza età), che si focalizzeranno ognuna su ambiti di ricerca diversi, prevede sei incontri aperti a tutti, tre nel mese di luglio (16, 22, 29 luglio) e tre nel mese di settembre (11, 18, 25 settembre), tenuti dalle danzatrici e formatrici Chiara Borghini e Gaia Figini con la collaborazione della psicologa del Centro Gapp di Alessandria Elena Mietto.

A settembre il cartellone di Radic’Arte infittirà la sua offerta: la via principale del paese si trasformerà per tutto il mese in una galleria d’arte a cielo aperto grazie a un percorso per immagini curato dalla fotografa Lucia Mondini. Il 5 settembre, durante la tradizionale Sagra del Corzetto, una trascinante incursione danzata vedrà coinvolti danzatori e musicisti professionisti e allievi di diverse scuole di danza del territorio, mentre il 17 settembre verrà proposto l’appuntamento che unisce arte performativa e Birra Pasturana.

Radic’Arte si concluderà con l’ultimo evento dal vivo il 26 settembre presso piazza Spinola e i Giardini Comunali: la performance vedrà in scena i partecipanti a RieLaborAzioni insieme a danzatori professionisti e musica dal vivo, per una festa collettiva.