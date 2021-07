Settimane Musicali, al Civico di Gavi il recital di Giorgio Lazzari

GAVI — Ritorna con sei nuovi appuntamenti di prestigio, alcune novità e il tradizionale intento benefico che ha caratterizzato le altre edizioni la rassegna Settimane Musicali Internazionali, organizzate dall’associazione Musica & Cultura Pentagramma, diretta da Gianluca Faragli, che è anche il diretto artistico della manifestazione.

«Quest’anno coinvolgeremo due nuovi paesi, Gavi e Tassarolo, nel programma di concerti. Oltre alla collaborazione con l’associazione Oltregiogo e con il Distretto culturale e ambientale dell’Oltregiogo, avviamo una collaborazione importante con la Fondazione Crt: siamo stati infatti selezionati in un bando e abbiamo ricevuto un contributo - spiega il musicista - La rassegna viene realizzata in collaborazione con Il Lions Club Gavi e Colline del Gavi e con il patrocinio dei Comuni che ospitano i concerti». I proventi derivanti dalla offerte di ingresso verranno devoluti alla Lilt, sezione di Novi Ligure, per il sostegno della lotta contro i tumori in ambito provinciale.

“Dell’apollineo... e del dionisiaco” è il titolo del primo appuntamento in programma oggi domenica 18 luglio, alle 21.00, al teatro Civico di Gavi, con il recital pianistico di Giorgio Lazzari. Necessario prenotare ai numeri 334 9465142 e 342 6264764. Lazzari eseguirà la Bagatelle Op. 126 di Beethoven, la Sonata No. 32 Op. 111 in do minore sempre di Beethoven e la Sonata No. 3 Op. 14 in fa minore “Concert sans Orchestre” di Schumann.

Nato a Bergamo nel 2000, Lazzari ha conseguito la laurea di primo livello con pieni voti e lode presso il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, dove attualmente frequenta la seconda annualità del biennio accademico, nella classe di Maria Grazia Bellocchio. Prende regolarmente parte a masterclass di pianoforte e musica da camera, sia in Italia che all’estero, rivolgendo un’attenzione particolare al repertorio contemporaneo. È stato selezionato per partecipare ai Call for young Performers 2020 e 2021, organizzati da Divertimento Ensemble e incentrati sulla produzioni di Stefano Gervasoni (con cui aveva già avuto modo di lavorare nel 2018, approfondendo la sua composizione Près) e Alessandro Solbiati. Si è aggiudicato riconoscimenti in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, tra cui il primo premio assoluto al Concorso pianistico città di Spoleto e al Concorso J. S. Bach di Sestri Levante, il secondo premio al Concorso pianistico nazionale Marco Bramanti di Forte dei Marmi.