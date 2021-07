"Di Gavi in Gavi", un festival diffuso tra musica, grandi nomi e buon vino

GAVI — “Di Gavi in Gavi”, il festival annuale organizzato dal consorzio di tutela del bianco Docg, diventa diffuso e stringe alleanze con altre importanti rassegne del territorio: tra gli appuntamenti più attesi ci sono infatti i due concerti del cartellone di Attraverso Festival con Vinicio Capossela, il 23 luglio, e con Paolo Fresu, il 5 agosto, che vedranno ritornare protagonista il Forte di Gavi.

In programma poi la presentazione del Passito dal Passato, a Libarna il 4 settembre (omaggio al vino dolce amato dagli antichi Romani e prodotto da uve Cortese e Timorasso), gli aperitivi in mezzo ai filari e le degustazioni in vigna, e le letture dantesche alla Cascina Moglioni con Moni Ovadia (a Capanne di Marcarolo il 31 luglio).

Questi sono solo alcuni degli eventi che animeranno – da luglio a settembre – l’estate delle terre del Gavi. «Il “Di Gavi in Gavi” diffuso è un’opportunità – dice Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio di tutela – per trarre una lezione dalla pandemia. Non far vivere la denominazione del Gavi solo per i giorni del suo evento principale, ma con tanti appuntamenti e che ci permettono di coinvolgere un numero maggiore di persone, in occasioni più intime e partecipative».

Per informazioni e prenotazioni è attivo il sito www.consorziogavi.com dove sono indicate le modalità di partecipazione ai singoli eventi.