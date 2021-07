Ex Cavallerizza, in autunno il bando per l’Accademia del cibo

NOVI LIGURE — Subito dopo l’estate, massimo in autunno, uscirà il bando di concorso per la progettazione dell’Accademia enogastronomica alla ex Cavallerizza. «Stiamo anche valutando – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Diego Accili- l’eventualità di alcuni espropri per pubblica utilità con la Sovrintendenza alle Belle Arti di Torino». Secondo l’assessore nei prossimi due-tre anni Novi sarà interessata da importanti cantieri che le cambieranno il volto. Intanto già ad agosto partirà il primo lotto di rifacimento fognature da parte di Gestione Acqua in via Verdi e via Monte Santo «questo cantiere proseguirà – spiega Accili- lungo tutta via Verdi per arrivare in via Oneto».

A settembre verrà anche sistemata la pavimentazione di via Giacometti. «Questa amministrazione sta lavorando molto impegnando anche tante risorse finanziarie – sottolinea Accili- ma si tratta di opere che “non si vedono”, mi riferisco alla messa in sicurezza della strutture, come gli impianti sportivi, basti pensare che solo per mettere a norma la biblioteca civica (dal 2012 non sono stati eseguiti gli adeguamenti) il Comune deve sborsare oltre 300 mila euro. Si tratta di interventi non visibili ma pensiamo a cosa potrebbe accadere se divampasse un incendio in biblioteca? La lettura de “In nome della rosa” di Umberto Eco dovrebbe aiutarci a capirne l’importanza».