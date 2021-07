Due giorni con i ravioli "da asporto": così non si perde la tradizione

FRANCAVILLA BISIO — La Pro Loco di Francavilla Bisio organizza nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 luglio la Raviolata “da asporto”, già sperimentata l’anno passato, con l’intento di mantenere viva la tradizione della Sagra dei Ravioli.

Attiva il 24 dalle 18 alle 22 e il 25 dalle 11 alle 14, la modalità d’asporto prevede la fila distanziati all’esterno degli spazi della Pro Loco a cui si accederà per pagare e ritirare presso le due “finestre” della cucina i ravioli (al ragù di carne, nel vino o a “culo nudo”) confezionati in contenitori da tre o cinque porzioni che possono essere messi nel forno a microonde. È prevista una diversa uscita per evitare sovrapposizioni tra la fila d’ingresso e quella per ritirare il cibo.

Si potranno acquistare i ravioli anche surgelati in sacchetti da 2 chili. Per disincentivare il consumo dei ravioli sul posto creando assembramenti, non verranno vendute posate e neppure bevande.