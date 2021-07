Castello, bando per il consolidamento delle mura

NOVI LIGURE - È pronto il progetto esecutivo del recupero del parco Castello (lato via Oneto) per complessivi 399 mila euro. «Si tratta – dice Diego Accili, assessore ai Lavori Pubblici - di uno degli interventi più significativi di quest’anno. Tutti ricordiamo quanto è avvenuto nell’alluvione dell’autunno del 2019. Ha ceduto parte delle antiche mura e c’è stata anche una frana, questo ci ha costretto a chiudere via Oneto per parecchio tempo».

Con tale progetto l’amministrazione comunale intende evitare lo smottamento del terreno, infatti, si realizzerà la prosecuzione del muro di cinta che si interrompe proprio poco prima della frana e si allungherà fino all’ingresso del giardino di Corte Solferino. «In questo modo – prosegue Accili- andiamo a proteggere il ciglio strada così da evitare in futuro di dover nuovamente chiudere al traffico via Oneto con tutte le ripercussioni del caso sul traffico cittadino».



L’affidamento lavori avverrà entro la fine dell’estate. Ora è stato pubblicato il bando di interesse pubblico al quale parteciperanno le aziende interessate dopodiché si avvierà la gara d’appalto. «Direi che – sottolinea Accili- i novesi non dovranno attendere troppo prima che si parta con il cantiere vero e proprio».

