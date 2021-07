Ora la App 'Visit Dn' parla anche in inglese

NOVI LIGURE - È più facile e comodo per i turisti stranieri visitare i 33 comuni che fanno parte del Distretto novese con Novi capofila e le loro proposte naturali, artistiche, culturali ed enogastronomiche, grazie alla versione in inglese dell’app ‘Visit distretto del novese’.

Quella che esprime indicazioni e suggerimenti in lingua italiana è in funzione dallo scorso anno e ha ottenuto consensi dagli utilizzatori tanto da meritarsi il prestigioso riconoscimento di Anci Piemonte, consistente nel premio ‘Piemonte innovazione 2020’. Adesso la app #visitDN raddoppia ed è a disposizione in lingua inglese tramite la quale fornisce le stesse indicazioni che consistono principalmente nell’integrazione con le Google maps che permettono, una volta scelta la destinazione, di raggiungerla facilmente, senza possibilità di perdersi. L’app #visitDN, inoltre, offre la possibilità di conoscere giorno per giorno il calendario degli eventi sempre aggiornato su fiere, eventi gastronomici, della tradizione, mostre previste in ciascuno dei 33 comuni del Distretto del Novese, oltre a offrire una guida aggiornata per scoprire attrazioni artistiche, culturali e belvedere attraverso un racconto testuale ma anche tramite audioguida. L’app #Visit DN è scaricabile gratuitamente sugli smartphone da App store e Google play.