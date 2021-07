Da ‘Suvorov foundation’ 100.000 euro per ristrutturare Palazzo Dellepiane

NOVI LIGURE - Il dialogo ‘russo – europeo’ nel nome del generale Alexander Suvorov è iniziato oggi con la visita a Novi di una delegazione del ‘Leader’s club’ di Mosca per un business evento in occasione della costituzione dell’associazione culturale ‘Suvorov foundation’ in Italia e con la donazione di un assegno del valore di 100.000 euro alla Città di Novi Ligure. è stato consegnato nelle mani del sindaco Gian Paolo Cabella per l'inizio dei lavori di ristrutturazione della sede della ‘Suvurov foundation’ a Novi Ligure.

La delegazione russa composta da 170 persone tra storici, donne e uomini di cultura e d’affari, è stata ricevuta nel pomeriggio nell’androne di palazzo Dellepiane, una delle sedi del Comune di Novi Ligure. Nell’occasione Artem Avetisyan, fondatore del ‘Leaders' club’ ha consegnato l’assegno da 100.000 euro ed espresso il desiderio di avere spazio per la sede italiana della Fondazione Suvorov a palazzo Dellepiane.

L’ambizione ha radici storiche perché il generalissimo Alexander Suvurov guidò le truppe russe nella battaglia di Novi combattuta 222 anni fa e in quell’epoca visse a palazzo Dellepiane.

Durante l’evento odierno, favorito dall’‘Associazione Novi 1799’ che ha dato supporto alla delegazione ospite, è stato firmato un accordo di collaborazione tra il presidente del ‘Leaders' club’ Alexey Ivanchenko e il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella. La cooperazione tra le parti si concretizzerà organizzando eventi aziendali, visite e stage per le imprese; tramite partecipazione a progetti socialmente significativi che contribuiscono al rafforzamento dei legami imprenditoriali, economici e socio-culturali tra Russia e Italia.