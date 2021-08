Quando il teatro frantuma i luoghi comuni: il monologo di Garcìa a Hortus

NOVI LIGURE — Teatro, musica, conferenze e anche appuntamenti per i più piccoli questa settimana grazie a Hortus Conclusus, la rassegna culturale organizzata a Novi Ligure dal regista Andrea Lanza. Partita sette anni fa come un breve esperimento estivo in un giardino del centro storico, oggi la manifestazione è composta da decine di eventi che accompagnano i novesi da luglio a settembre, in programma alla Corte Solferino, con inizio alle 21.00 precise.

Oggi, martedì 3 agosto, tocca al teatro con “Dovevate rimanere a casa, coglioni” di Rodrigo Garcìa, per la regia di Jurij Ferrini, interpretato da Rebecca Rossetti. Un monologo comico e dissacrante sulla nostra società, premiato anche al Napoli Fringe Festival. La protagonista Elvira conduce gli spettatori in una serie di ragionamenti taglienti, scorretti, disorientanti. La struttura logica del suo discorso deride i luoghi comuni, una scomoda ginnastica della mente che risveglia la coscienza di chi voglia davvero ascoltare.

Domani, mercoledì 4 agosto, appuntamento con il cinema: Andrea De Rose proporrà la visione di “Arsenico e vecchi merletti” del 1944, per la regia di Frank Capra, con Cary Grant.

Giovedì 5 agosto conferenza con Monica Matera: “Il cuore è il viaggiatore”. Matera, artista e insegnante di yoga, racconta in forma di diario individuale, ironico e avventuroso il suo viaggio in India e il rituale del Theyamm, antica forma d’arte devozionale.

Venerdì 6 agosto è in programma il concerto di Federico Bianco, “L’amore ai tempi della fisica quantistica”. Cantautore raffinato con spiccate doti interpretative coltivate durante i trent’anni anni trascorsi sui palcoscenici dei più importanti cabaret italiani, Bianco ha un timbro di voce penetrante e un linguaggio musicale tra poesia e recitativo.

In calendario ci sono anche diversi appuntamenti pomeridiani. Giovedì sarà la volta di Hortus Piccoli con l’attrice e acrobata Isabella Macchi (ore 17.30), venerdì alle 18.00 Barbara Gramolotti, referente del Distretto del Novese, parlerà di comunicazione digitale al servizio del turismo e infine sabato alle 17.00 workshop dedicato allo yoga con Monica Matera.