Bonfanti, a tutto blues a Fresonara

FRESONARA - "Il Covid non ci ferma, anzi c'è entusiasmo. E, per fortuna, si lavora parecchio". Paolo Bonfanti, bluesman ligure ma casalese da un po' di anni, arriva a Fresonara con due chitarre e il consueto carico di energia. Lo fa in un martedì sera dal clima dolce, e in coppia col bassista Nicola Bruno. Ospiti anche i musicisti locali Matteo Cerboncini (chitarra) e Marcello Borsano (rullante).

L'evento è stato organizzato da Acse Musica, associazione presieduta da Paola Gemma.