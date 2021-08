"Nelle terre del Giarolo", il nuovo libro di Cristiano Zanardi

VAL BORBERA — “Nelle terre del Giarolo” è la nuova guida di Cristiano Zanardi alle montagne e ai sentieri delle alte valli Curone e Borbera. Camminatore ed esploratore di paesi fantasma, cura il sito internet “A un passo dalla vetta” ed è autore di guide (“I villaggi di pietra”, “A un passo dalla vetta”) e romanzi (“Il paese silenzioso”, “Vite sommerse”, “La zappa e la forca”) ispirati a storie dell’Appennino. È tortonese, ma vive in val Borbera.

Il nuovo volume è una piccola guida delle alte valli Curone e Borbera: descrive 38 montagne del nostro Appennino e 98 itinerari per raggiungerle. In coda, una sezione dedicata agli itinerari a lunga percorrenza – i cosiddetti “cammini” nei quali sempre più appassionati oggi si cimentano, in particolare raggiungendo la riviera ligure - e le mappe dei percorsi descritti nel libro.

Il massacro che sconvolse l'Appennino ricostruito a Rocchetta La storia dietro al delitto del 1863 a Ca' del Monte sarà ricostruita a Rocchetta grazie all'ultimo romanzo di Cristiano Zanardi

Sono 290 pagine in cui l’autore, apprezzato divulgatore dell’Appennino “delle quattro province”, descrive in maniera appassionata un territorio che ben conosce e di cui decanta i pregi da ormai un decennio. Con una precisazione, però. «La montagna non è per tutti. Va affrontata con rispetto, per la montagna e per sé stessi: non tutti siamo in grado di orientarci in un determinato percorso, o di affrontare impegnativi dislivelli. Non ci si improvvisa escursionisti, anche se camminare è una delle attività più semplici e naturali che esistano».

In definitiva, la guida “Nelle terre del Giarolo” è un invito a scoprire le alte valli, quelle zone storicamente chiamate marginali ma che ora marginali non sono più, sono anzi centralissime per gli amanti della natura e dello sport all’aria aperta.