Gianluca Faragli in concerto per le Settimane Musicali Internazionali

CARROSIO — Dopo una breve pausa, le Settimane Musicali Internazionali ripartono da Carrosio. Sarà proprio il presidente dell’associazione Musica & Cultura Pentagramma - che organizza la rassegna - e direttore artistico della manifestazione Gianluca Faragli il protagonista del concerto dal titolo ‘Nel mezzo del cammin’ che avrà luogo oggi, sabato 28 agosto alle 21, nell’auditorium comunale del paese.

La rassegna viene organizzata in collaborazione con associazione Oltregiogo, Distretto dell’Oltregiogo, Lions Club Gavi e Colline del Gavi e con il patrocinio dei Comuni che ospitano i concerti e realizzata con il contributo della Fondazione Crt e della Fondazione CrAl. L’obiettivo importante è quello di raccogliere fondi da destinare alla Lilt per il sostegno alla lotta contro i tumori in ambito provinciale. I proventi delle offerte d’ingresso ai concerti verranno infatti devoluti alla sezione novese della Lega italiana per la lotta ai tumori.

Suggestivo il programma proposto da Faragli, con brani di Beethoven, Liszt e Mussorgskij. Gianluca Faragli si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il conservatorio Paganini di Genova. Ha proseguito gli studi con Maria Grazia Bellocchio presso il Conservatorio Donizetti di Bergamo, dove ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in pianoforte indirizzo solistico con il massimo dei voti. Ha partecipato a diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali, classificandosi sempre ai primi posti. Tiene regolarmente recital pianistici e concerti in formazioni da camera sia in Italia che all’estero nell’ambito di prestigiosi festival.

Prenotazione obbligatoria ai numeri 334 9465142 o 342 6264764.