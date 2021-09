Anche Novi piange la scomparsa di Nino Castelnuovo

NOVI LIGURE - La morte dell’attore Nino Castelnuovo ha profondamente addolorato la popolazione di Novi Ligure, soprattutto i meno giovani della città perché l’attore, originario di Lecco, nel 1967 aveva girato in città lo sceneggiato televisivo ‘I promessi sposi’ con la regia di Sandro Bolchi.

Nel film Nino Castelnuovo interpretava il ruolo di Lorenzo Tramaglino, detto Renzo, che nel romanzo di Alessandro Manzoni, dal quale Sandro Bolchi prese spunto per il suo sceneggiato televisivo commissionato dalla Rai, è un giovane filatore di seta, nato vicino a Lecco nei primi anni del 1600, costretto ad affrontare ogni sorta di peripezia per congiungersi in matrimonio con la sua amata Lucia Mondella.

Renzo Tramaglino e l’attore Nino Castelnuovo che lo ha interpretato nello sceneggiato televisivo realizzato nel 1967, avevano in comune l’origine nella provincia di Lecco.

Per Novi Ligure la scelta della chiesa della Pieve (nella foto sopra) per girarvi le scene che il copione prevedeva nel convento di Fra Cristoforo, fu motivo di grande orgoglio anche perché a quell’epoca, 54 anni fa, era cosa più unica che rara vedere in città un cast di attori come quello guidato dal regista Bolchi che comprendeva anche Paola Pitagora, Lilla Brignone, Tino Carraro, Elsa Merlini, Luigi Vannucchi, Glauco Onorato, Carlo Cataneo, Franco Parenti, Massimo Girotti, Lea Massari, Salvo Randone e altri. Altre scene de ‘I promessi sposi’ vennero girate nel castello di Casaleggio Boiro.