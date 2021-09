Stefano Gabriele in Burundi per Ascolta l'Africa

NOVI LIGURE — Stefano Gabriele, il referente dell’associazione Ascolta l’Africa, è tornato dalla sua missione a Murayi, in Burundi. L’ex assessore di Novi Ligure era partito, per la prima volta da solo, un mese fa. Gabriele ha “assunto” una sessantina di persone per portare a termine i lavori progettati dagli ingegneri novesi Tino Dellacasa e Roberto Arecco, per migliorare l'acquedotto della zona.

La testimonianza di Stefano: «In Burundi il bene si tocca con mano» Il volontario di Ascolta l'Africa è appena tornato da Murayi, dove ha portato gli aiuti raccolti dai novesi