Dal canto gregoriano ai giorni nostri: Polifonici Vicentini in concerto

NOVI LIGURE — L’Accademia Musicarte apre il nuovo anno di musica con un concerto a Novi Ligure. Legata alla grande tradizione corale e vocale, l’accademia novese proporrà domani sabato 11 settembre alle 21.00, nella solenne cornice della Collegiata, un concerto dei Polifonici Vicentini, accompagnati al pianoforte da Denis Zanotto e diretti dal maestro Pierluigi Comparin.

Il gruppo dei Polifonici Vicentini si è formato nel 1980 e propone un ampio repertorio di musica corale, anche romantica e contemporanea, interpretando di preferenza la grande polifonia sacra e profana. Costante è l’affermazione in campo nazionale e internazionale (sette primi premi) con prestigiose collaborazioni a fianco di orchestre e maestri di grande fama (Radulescu, Letonja, Rebeschini, Andretta, Bressan, Rigon, Quarta, ecc.). È stato invitato a cantare per la santa messa presieduta dal Santo Padre recatosi in visita alle diocesi del triveneto l’8 maggio 2011, trasmessa in mondo visione.

Il gruppo corale, selezionato da Feniarco per partecipare al “giorno dei cori” della prestigiosa stagione concertistica Mito Settembre Musica 2021, proporrà l’esecuzione di brani sacri dal gregoriano ai giorni nostri, spaziando dal repertorio a cappella (senza l’ausilio di strumenti, solo con le voci) a quello con accompagnamento. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti; prenotazioni a info@accademiamusicarte.com o telefonando al 338 9572665.