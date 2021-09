La scuola Zucca riapre, ma in mezzo al cantiere

NOVI LIGURE - Riaperto parzialmente al transito dei veicoli il tratto di via Verdi a Novi Ligure in prossimità della scuola primaria ‘Zucca’ che era chiuso da agosto.

La modifica urgente della viabilità è stata attuata per agevolare il transito nei giorni di apertura delle scuole il cui inizio di anno scolastico è fissato per domani, lunedì. Per favorire l’accompagnamento degli scolari, via Verdi a Novi è stata riaperta al traffico nel tratto tra via Togliatti e via Fiume. In quest’ultima strada è stato istituito il senso unico da via Verdi verso via Principe Lucedio per consentire il deflusso dei veicoli che devono transitare in quella porzione di via Verdi che resta soggetta a cantiere e pertanto potrebbero esserci rallentamenti e modifiche temporanee alla viabilità.

L’amministrazione Comunale di Novi Ligure e Gestione Acqua che sta svolgendo i lavori di sostituzione condutture interrate sotto via Verdi, invitano chiunque non abbia necessità di recarsi con il veicolo davanti alle scuole, di evitare il transito nel tratto di via Verdi compreso tra via Togliatti e via Fiume in quanto le modifiche alla viabilità, pur agevolando l’uscita dei veicoli, non eviteranno rallentamenti e disagi, in particolare nelle ore di inizio e fine delle lezioni scolastiche.