Covid, situazione stabile in città. A Cabella impennata di contagi

NOVI LIGURE — Sono sostanzialmente stabili i soggetti positivi al coronavirus residenti a Novi Ligure: attualmente sono 34, una settimana fa erano 32. Nei dintorni aumenta però la diffusione del Covid. In particolare a Cabella Ligure, dove i contagiati sono 11.

Cabella, impennata di contagi

La val Borbera è per lungo tempo rimasta “immune” al virus, ma ora Cabella è diventato il Comune piemontese con la più alta incidenza di positivi in rapporto alla popolazione: il 2,2 per cento, secondo gli ultimi dati ufficiali, quelli di ieri. Segue Ronco Canavese, in provincia di Torino, con il 2 per cento. «Ho appreso dell’aumento dei positivi, ma al momento non ho ulteriori informazioni», ha detto il sindaco di Cabella, Roberta Daglio.

I positivi nel novese

Nella zona del novese, risultano poi 8 positivi a Serravalle Scrivia, 7 a Gavi, 6 ad Arquata Scrivia, 4 a Pasturana e a Cassano Spinola, 2 a Pozzolo Formigaro, 1 ciascuno a Basaluzzo, Francavilla Bisio, Bosio, Vignole Borbera e Voltaggio.

Tamponi "scolastici", nuovi orari

Intanto da domani cambiano gli orari in cui è possibile usufruire dei tamponi antigenici per il personale della scuola e per gli studenti. Visto che la scuola ormai è iniziata, l’attività di screening sarà disponibile nel pomeriggio con orario 14.00-17.00. L’iniziativa è riservata agli studenti dai 6 ai 19 anni, al personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale. I tamponi antigenici rapidi verranno effettuati gratuitamente fino a venerdì 17 settembre anche nell’hot spot allestito presso il distretto sanitario di Novi Ligure (via Papa Giovanni 1). Successivamente verranno avviati altri programmi di screening gratuiti su base volontaria.