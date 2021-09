Maddalena, con Urbano alla scoperta dei tesori musicali della Basilica

NOVI LIGURE — È uno dei più noti musicisti in attività che Novi Ligure possa vantare e ora Alessandro Urbano, da tempo residente all’estero, torna nella sua città natale con una visita d’eccezione: Urbano guiderà i novesi alla scoperta, con esempi musicali, del prezioso organo Bernardo Poncini del 1742 custodito alla Basilica di Santa Maria Maddalena, in via Abba.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre, alle 18.00 e alle 21.00 (65 posti per turno, non serve prenotare, necessario esibire green pass). L’evento è organizzato nel contesto del progetto Pro Organa Novitatis.

Il pubblico, seduto nel meraviglioso scenario della basilica, potrà scoprire in dettaglio l’organo Poncini che troneggia da ormai 279 anni dalla cantoria della chiesa. Storia, provenienza, utilizzo, sonorità, saranno le tematiche toccate durante l’ora di visita.

Ad arricchire l’evento, Maurizio Less, musicista dell’ensemble “L’armonia degli affetti” di Ginevra, suonerà la viola da gamba in duo con l’organo, a valorizzare ulteriormente le varie possibilità dell’organo Poncini. Durante la visita, l’intervento dell’organaro Emanuele Colosetti (nonché organista del santuario della Bozzola), permetterà al pubblico di scoprire, in maniera del tutto accessibile, dettagli tecnici e curiosità della costruzione di un organo.

“Pro Organa Novitatis” è un progetto nato nel 2014 che riscontrò subito l’interesse di diversi protagonisti del panorama organistico nazionale e internazionale. L’intento è quello di valorizzare gli organi storici di Novi, città che possiede un parco strumentale di notevole interesse storico-artistico.

Alessandro Urbano, organista, clavicembalista e direttore di gruppi di musica antica, è titolare del famoso organo sinfonico Jann/Stahlhuth di Dudelange (Lussemburgo) e direttore dell’ensemble di musica antica “L’armonia degli affetti”, con sede a Ginevra (di recente è uscito il primo disco). È insegnante di organo e clavicembalo al Conservatorio di Sarreguemines, in Francia e alla scuola di musica di Differdange, in Lussemburgo.