In bici da Novi a Castellania, per ribadire che "Io voglio pedalare sicuro"

NOVI LIGURE — Anche quest'anno torna la pedalata da Novi Ligure a Castellania organizzata dall'Unvs, l'Unione nazionale dei veterani dello sport. Giunta alla 25esima edizione, il motto dell'iniziativa è "Io voglio pedalare sicuro": «Intendiamo sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale dei ciclisti, i loro diritti e doveri nell'ambito del traffico cittadino, urbano ed extraurbano nonché alla sensibilizzazione di tutti gli utenti della strada per un rispetto reciproco», spiegano infatti gli organizzatori.

L’evento rappresenta anche una tappa del Giro d’Italia Unvs. La manifestazione non è agonistica ed è aperta a tutti, anche con biciclette con pedalata assistita.



L’appuntamento è per sabato 18 settembre: la partenza è prevista davanti al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Poi gli atleti si dirigeranno verso Castellania. La Pedalata transiterà in via Crispi (sede novese dell’Unvs), in viale della Rimembranza (dove si trova la casa di Coppi), via Manzoni, frazione Merella, Villalvernia e infine Castellania.