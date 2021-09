Capriatese e Fulvius volano

ALESSANDRIA - Non si ferma la corsa della Capriatese nel girone G di Prima Categoria piemontese: i ragazzi di Ajjor vanno sotto di un gol sul campo del Canelli ma capovolgono la situazione con due reti di Yassin El Amraoui e una di Panariello e ora si dividono la testa della classifica con lo Spartak San Damiano che rifila quattro reti al Cassano in piena crisi e resta anch'esso a punteggio pieno.

Bene anche la Fulvius che ottiene la prima vittoria con un 3-1 sul campo del Cortemilia grazie a una doppietta di Savino e al gol di Bennardo, così come il Monferrato che ha la meglio sul Solero: Como risponde a Perini, Alliverti fissa il 2-1 finale. Reti bianche sia in Calliano-Felizzano che in Spinettese-Tassarolo, mentre l'Aurora Canottieri Pizzerie si dimostra squadra votata all'attacco rifilando tre reti al San Giuliano Nuovo in trasferta.

Nel girone B, secondo risultato utile di fila per la Junior Pontestura che però non va oltre il pareggio sul terreno della Pro Gattinara: Erradi illude i casalesi, El Azhari riporta il punteggio in parità.

RISULTATI GIRONE G

CALLIANO - FELIZZANO 0-0

CANELLI - CAPRIATESE 1-3

CASSANO - SPARTAK SAN DAMIANO 1-4

CORTEMILIA - FULVIUS 1-3

COSTIGLIOLE - DON BOSCO ASTI 1-0

MONFERRATO - SOLERO 2-1

SAN GIULIANO NUOVO - AURORA C.P. 0-3

SPINETTESE - TASSAROLO 0-0

RISULTATI GIRONE B